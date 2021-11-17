Алексей Колосов (belarushockey.com)





Алексей Колосов, набравший 2270 голосов, который может сыграть за команду Европы, Эдди Паскуале (2241), лидирующий среди голкиперов на голосование в команду Северной Америки. Третий — форвард минского «Динамо» Илья Усов (1727), претендующий на место в команду Европы. Как сообщает официальный сайт мероприятия, на первое место в голосовании болельщиков вышел 19-летний голкипер минского «Динамо», набравший 2270 голосов, который может сыграть за команду Европы, пишет Прессбол. Второй по количеству голосов — вратарь «Локомотива»(2241), лидирующий среди голкиперов на голосование в команду Северной Америки. Третий — форвард минского «Динамо»(1727), претендующий на место в команду Европы.





Среди кандидатов в команду Европы на позицию защитника лидирует Ник Бэйлен («Трактор») с 1417 голосами.





В голосовании в команду Северной Америки первое место среди защитников занимает Мэт Робинсон (СКА, 1090), среди форвардов — Корбан Найт («Авангард», 1121).





За попадание в российскую команду в списке голкиперов лидирует Иван Федотов (ЦСКА, 574), среди защитников — Вячеслав Войнов («Динамо» Москва, 1010), среди нападающих — Вадим Шипачев («Динамо» Москва, 1543).





В голосовании в команду Скандинавии среди вратарей лидирует Юха Метсола из «Салавата Юлаева», набравший 950 голосов. У защитников первое место занимает Оливер Каски («Авангард», 880), у форвардов — Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев», 1315).





Неделя звезд хоккея 2022 года пройдет в Челябинске с 8 по 16 января, сообщает ПБ.