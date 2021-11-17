Британская прокуратура предъявила защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди обвинения в изнасиловании по двум новым пунктам, сообщает Би-би-си.





Французский футболист был задержан в августе этого года, он обвиняется в изнасиловании четырех женщин старше 16 лет в период с октября 2020 года по август 2021 года. Поводом для задержания стало заявление 17-летней девушки о том, что спортсмен подверг ее сексуальному насилию в августе в его доме в графстве Чешир.





Ранее 27-летнему Менди предъявили обвинение в изнасиловании по четырем эпизодам и обвинение в сексуальном домогательстве по одному пункту. Футболист находится под стражей, 16 ноября прошло очередное заседание суда по его делу.





Футболиста «Манчестер Сити» и сборной Франции обвинили в изнасилованиях

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Как ожидается, окончательное решение по делу Менди суд вынесет 24 января 2022 года. После задержания футболист трижды просил суд освободить его под залог, однако все его просьбы были отклонены.





В августе, после предъявления первых обвинений, «Манчестер Сити» отстранил игрока на время расследования.





«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии. Менди перешел в команду в 2017 году из «Монако» за £52 млн и провел за нее 75 матчей, в которых забил два мяча. В составе сборной Франции футболист в 2018 году стал чемпионом мира.







