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Олимпийская сборная России на Играх-2022 выступит под аббревиатурой ROC. Вместо гимна будет звучать концерт Чайковского

Олимпийская сборная России на Играх-2022 в Пекине выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.


Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

В качестве флага команды будет использоваться флаг Олимпийского комитета России. На форме спортсменов российский флаг и герб Российской Федерации должны быть заменены на эмблему ROC.

Вместе национального гимна в честь побед российских атлетов будет звучать фрагмент из первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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