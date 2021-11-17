Олимпийская сборная России на Играх-2022 выступит под аббревиатурой ROC. Вместо гимна будет звучать концерт Чайковского
Олимпийская сборная России на Играх-2022 в Пекине выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).
В качестве флага команды будет использоваться флаг Олимпийского комитета России. На форме спортсменов российский флаг и герб Российской Федерации должны быть заменены на эмблему ROC.
Вместе национального гимна в честь побед российских атлетов будет звучать фрагмент из первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
17:22 17/11/2021
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