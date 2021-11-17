



Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).





В качестве флага команды будет использоваться флаг Олимпийского комитета России. На форме спортсменов российский флаг и герб Российской Федерации должны быть заменены на эмблему ROC.





Вместе национального гимна в честь побед российских атлетов будет звучать фрагмент из первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.





Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.