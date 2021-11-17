+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Алжир обвинил Буркина-Фасо в использовании черной магии перед матчем отбора ЧМ-2022

Алжирцы вызывали экзорциста, чтобы снять заклятие

Сборная Алжира сыграла вничью с командой Буркина-Фасо в домашнем матче отбора ЧМ-2022 (2:2).

Перед началом матча хозяева обвинили соперников в использовании черной магии на поле. Алжирцы вызвали экзорциста, чтобы снять предполагаемое заклятие, передает sports.ru.

По итогам второго этапа квалификации ЧМ-2022 Алжир занял первое место в группе A, набрав 14 очков. Сборная Буркина-Фасо завершила отборочный турнир на втором месте с 12 очками.
Источник: pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpa[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]