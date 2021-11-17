Алжир обвинил Буркина-Фасо в использовании черной магии перед матчем отбора ЧМ-2022
Алжирцы вызывали экзорциста, чтобы снять заклятие
Сборная Алжира сыграла вничью с командой Буркина-Фасо в домашнем матче отбора ЧМ-2022 (2:2).
Перед началом матча хозяева обвинили соперников в использовании черной магии на поле. Алжирцы вызвали экзорциста, чтобы снять предполагаемое заклятие, передает sports.ru.
По итогам второго этапа квалификации ЧМ-2022 Алжир занял первое место в группе A, набрав 14 очков. Сборная Буркина-Фасо завершила отборочный турнир на втором месте с 12 очками.
Источник: pressball.by
16:59 17/11/2021
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