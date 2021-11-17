Сборная Алжира сыграла вничью с командой Буркина-Фасо в домашнем матче отбора ЧМ-2022 (2:2).





Перед началом матча хозяева обвинили соперников в использовании черной магии на поле. Алжирцы вызвали экзорциста, чтобы снять предполагаемое заклятие, передает sports.ru.





По итогам второго этапа квалификации ЧМ-2022 Алжир занял первое место в группе A, набрав 14 очков. Сборная Буркина-Фасо завершила отборочный турнир на втором месте с 12 очками.







