+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В четверг в Минске откроют доску памяти Владимира Журавля

Мероприятие пройдет по адресу -- проспект Победителей, 3, и начнется в 10.30. Оно приурочено к третьей годовщине смерти Владимира Журавля, который ушел из жизни 18 ноября 2018-го.


 
 
В пору игровой карьеры он стал шестикратным чемпионом страны в составе минского "Динамо". Уже под его тренерским руководством команда впервые пробилась в групповой раунд еврокубков. Кроме того, Журавель в качестве рулевого принес Кубок брестскому "Динамо", а также пять лет подряд (2010-14) приводил свои команды к серебру в чемпионате страны.
Football.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]