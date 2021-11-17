



В пору игровой карьеры он стал шестикратным чемпионом страны в составе минского "Динамо". Уже под его тренерским руководством команда впервые пробилась в групповой раунд еврокубков. Кроме того, Журавель в качестве рулевого принес Кубок брестскому "Динамо", а также пять лет подряд (2010-14) приводил свои команды к серебру в чемпионате страны.