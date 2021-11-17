В четверг в Минске откроют доску памяти Владимира Журавля
Мероприятие пройдет по адресу -- проспект Победителей, 3, и начнется в 10.30. Оно приурочено к третьей годовщине смерти Владимира Журавля, который ушел из жизни 18 ноября 2018-го.
В пору игровой карьеры он стал шестикратным чемпионом страны в составе минского "Динамо". Уже под его тренерским руководством команда впервые пробилась в групповой раунд еврокубков. Кроме того, Журавель в качестве рулевого принес Кубок брестскому "Динамо", а также пять лет подряд (2010-14) приводил свои команды к серебру в чемпионате страны.
16:20 17/11/2021
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