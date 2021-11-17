



Сергей Рутенко сменил на посту руководителя БТФ Сергея Тетерина, который возглавлял ее с мая 2017 года. Председатель Белорусской теннисной федерации избирается на четыре года.





Также участники сегодняшней конференции избрали правление и ревизионную комиссию Белорусской теннисной федерации. Были внесены некоторые изменения и дополнения в устав БТФ, передает БЕЛТА



