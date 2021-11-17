Белорусскую теннисную федерацию возглавил гандболист
Новым председателем Белорусской теннисной федерации стал известный в прошлом белорусский гандболист Сергей Рутенко. За него проголосовали участники отчетно-выборной конференции БТФ, которая 17 ноября прошла в Минске.
Фото ОНТ
Сергей Рутенко сменил на посту руководителя БТФ Сергея Тетерина, который возглавлял ее с мая 2017 года. Председатель Белорусской теннисной федерации избирается на четыре года.
Также участники сегодняшней конференции избрали правление и ревизионную комиссию Белорусской теннисной федерации. Были внесены некоторые изменения и дополнения в устав БТФ, передает БЕЛТА
15:31 17/11/2021
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