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Белорусскую теннисную федерацию возглавил гандболист

Новым председателем Белорусской теннисной федерации стал известный в прошлом белорусский гандболист Сергей Рутенко. За него проголосовали участники отчетно-выборной конференции БТФ, которая 17 ноября прошла в Минске.

Белорусскую теннисную федерацию возглавил гандболист
Фото ОНТ

Сергей Рутенко сменил на посту руководителя БТФ Сергея Тетерина, который возглавлял ее с мая 2017 года. Председатель Белорусской теннисной федерации избирается на четыре года.

Также участники сегодняшней конференции избрали правление и ревизионную комиссию Белорусской теннисной федерации. Были внесены некоторые изменения и дополнения в устав БТФ, передает БЕЛТА
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