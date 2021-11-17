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Долидович: Федерация лыжных гонок не берет на турниры спортсменов, которые тренируются сами

Федерация лыжных гонок не заявляет на соревнования спортсменов, которые готовятся к турнирам сами, утверждает Сергей Долидович.


Пару лет назад он завершил карьеру, но его дочь, по его словам, является членом юниорской сборной.

"На Севере Жить! Но не бегать! В прошлом году не пускали за пределы РБ на сборы и соревнования меня и мою группу (не благонадёжные) Но на соревнования с заявкой проблем не было", пишет Долидович.

В прошлом году он дважды брал отпуск, чтобы выехать на соревнования в Россию. В этом году "на государство" уже не работает. Но в итоге столкнулся с неожиданной проблемой. Планировал поучаствовать вместе с дочкой в междуранродных соревнования в российском Кировске.

"Вот тут и начинаются проблемы. Заявлять Федерация должна на международные старты.Обязана!!! Не хочет. 2 письма отправлено. Не читает почту Председатель ОО Федерации Лыжных Гонок РБ", пишет Долидович.

Тем не менее он рассчитывает, что проблем с заявкой не будет "и мы сможем пробежать соревнования". По его словам, люди на Севере хорошие, и его здесь помнят.

Долидович — победитель этапа Кубка мира, и единственный лыжник в истории, который принимал участие в 7 Олимпийских играх и 12 подряд чемпионатах мира. После выборов 2020 года Долидович высказался против насилия, говорил о том, что считает несоизмеримым ответ ОМОНа на уличные акции.  
Источник: euroradio.fm
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