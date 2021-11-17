







Фото выложила в Instagram посетительница паба.





Зеленский смотрел игру футбольной сборной Украины с Боснией и Герцеговиной. Президент сидел за пивом, рядом был руководитель ОП Андрей Ермак. Также в пабе находился министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.





"Сижу в пабе и болею за сборную. А тут президент пришел поболеть", - написала пользовательница сети.





"Режим "наш пацан" снова включили на полную. Видеообращение, "вовина тысяча". Теперь вот пивко под футбол. Ну и конечно Ермак рядом. Чтоб по-пацански все", - комментирует политтехнолог Алексей Голобуцкий.





16 ноября в восьмом туре квалификации в Кубок мира сборная Украины в гостях победила Боснию - 2:0. Национальная сборная вышла в плей-офф чемпионата мира-2022.



