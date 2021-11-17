"Азар стал другим игроком из-за травм. Он старается избегать контактов"
Нападающий "Кристал Пэлас" и сборной Бельгии Кристиан Бентеке высказался о спаде в игре полузащитника "Реала" и национальной команды Эдена Азара.
"Азар стал другим игроком из-за травм. Он старается избегать контактов. Это нормально, когда ты получаешь много повреждений. Но он может контролировать игру и двигается более разумно, хоть и не обводит по пять футболистов", - приводит слова Бентеке Voetbal Primeur со ссылкой на Het Nieuwsblad.
В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел 11 матчей за "Реал" и отметился одной результативной передачей.
11:52 17/11/2021
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