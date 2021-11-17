







"Азар стал другим игроком из-за травм. Он старается избегать контактов. Это нормально, когда ты получаешь много повреждений. Но он может контролировать игру и двигается более разумно, хоть и не обводит по пять футболистов", - приводит слова Бентеке Voetbal Primeur со ссылкой на Het Nieuwsblad.





В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел 11 матчей за "Реал" и отметился одной результативной передачей.