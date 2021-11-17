Журналист Николай Ходасевич в своем Telegram-канале порассуждал о будущем Георгия Кондратьева у руля сборной Беларуси, а также отреагировал на слова наставника о важности объединения вокруг национальной команды.

«Говорят, что от результата матча со сборной Иордании зависит, продолжит ли руководить сборной Беларуси Георгий Кондратьев?





Пытаюсь понять, что думаю по этому поводу? «Ты думаешь, что думаешь, а думаешь ли ты?» – из этой серии. Ну, то есть ищу некие разумные интонации. Пустое, конечно, но все же. Одна победа в 17 официальных матчах, куча поражений без шансов подряд. И тут от левого спарринга все зависит. Какой удивительный мир!





Комментарии долетают из другого мира – это совершенно точно. Главный тренер сборной Беларуси призывает всех объединиться, иначе у сборной нет будущего. Людас Ионович Румбутис удивляется, что за сборную отказываются играть. Это реально попытка абстрагироваться или внутренние убеждения спикеров, что все хорошо, все как прежде, но есть какие-то враги сборной среди болельщиков, журналистов и даже тренеров, которые мешают жить и не хотят объединяться?





Ладно, каждый имеет право на мнение. Но вот вопрос логичный: а почему вокруг сборной должны объединиться? Потому что это национальная команда – не принимается. Почему вокруг людей, которые сейчас надменно и зачастую неумело управляют белорусским футболом, кто-то должен объединяться? Почему? И мне всегда казалось, что объединяются, когда доверяют как минимум», – написал Ходасевич.





Сборная Беларуси потерпела семь кряду поражений в отборе на чемпионат мира-2022.



