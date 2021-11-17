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Анатолий Байдачный: если не изменим своего отношения к футболу, будет еще хуже, еще ниже будем. Хотя мы уже на дне

Известный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о развитии белорусского футбола.

Фото Спорт-экспресс

- Прежде всего мы играем плохо потому, что у нас, наверное, с каждым годом падает уровень футбола. Значит, уровень игроков был выше, значит, можно было опереться на какую-то команду, взять за основу ее и так далее, а сейчас нет ни команды, которую можно взять за основу, ни футболистов, которые будут отвечать какому-то среднему европейскому уровню.

Прежде всего человек должен трудиться. Посмотрите, у нас не выросло ни одного футболиста хорошего уровня.

- А Лисакович?

- Лисакович играет в РПЛ, выходя на замену. Таких игроков в моей сборной было очень много.

Если не изменим своего отношения к футболу, конечно, будет еще хуже, еще ниже будем. Хотя мы уже, как я понял, на дне, даже оттолкнуться не от чего.

Надо все начинать сначала. Все начинать сначала. Труд — самое главное. Работа над выращиванием молодых, интересных, талантливых футболистов. Превращать их в хороших звезд, но для этого надо работать.

А когда у нас зачастую думают, как быстрее на рыбалку поехать, а потом потренировать команду в промежутках — у нас не будет ничего никогда, поверьте. Что у белорусов, что у англичан, что у испанцев две руки, две ноги и одна голова — все одно и тоже, — сказал Байдачный специально для "Беларусь 5".
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