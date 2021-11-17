Анатолий Байдачный: если не изменим своего отношения к футболу, будет еще хуже, еще ниже будем. Хотя мы уже на дне
Известный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о развитии белорусского футбола.
Фото Спорт-экспресс
- Прежде всего мы играем плохо потому, что у нас, наверное, с каждым годом падает уровень футбола. Значит, уровень игроков был выше, значит, можно было опереться на какую-то команду, взять за основу ее и так далее, а сейчас нет ни команды, которую можно взять за основу, ни футболистов, которые будут отвечать какому-то среднему европейскому уровню.
Прежде всего человек должен трудиться. Посмотрите, у нас не выросло ни одного футболиста хорошего уровня.
- А Лисакович?
- Лисакович играет в РПЛ, выходя на замену. Таких игроков в моей сборной было очень много.
Если не изменим своего отношения к футболу, конечно, будет еще хуже, еще ниже будем. Хотя мы уже, как я понял, на дне, даже оттолкнуться не от чего.
Надо все начинать сначала. Все начинать сначала. Труд — самое главное. Работа над выращиванием молодых, интересных, талантливых футболистов. Превращать их в хороших звезд, но для этого надо работать.
А когда у нас зачастую думают, как быстрее на рыбалку поехать, а потом потренировать команду в промежутках — у нас не будет ничего никогда, поверьте. Что у белорусов, что у англичан, что у испанцев две руки, две ноги и одна голова — все одно и тоже, — сказал Байдачный специально для "Беларусь 5".
09:51 17/11/2021
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