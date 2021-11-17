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Сампрас впечатлен трансформацией серба: «Джокович — величайший теннисист всех времен. По крайней мере, для меня»

Бывший американский теннисист Пит Сампрас поделился мнением о масштабе фигуры Новака Джоковича в мировом теннисе.

Новак Джокович, Getty Images

«Я считаю, достижения Джоковича за последние десять лет красноречиво говорят о том, что он — величайший теннисист всех времен. По крайней мере, для меня. Он регулярно выигрывает турниры Большого шлема и становится номером один по итогам года. Джокович доминировал над двумя великими игроками, Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, и очень хорошо справлялся с новым поколением игроков.
 
Он готов меняться, готов узнавать себя. Он всегда стремится стать лучше. Я очень впечатлён его трансформацией. Из просто талантливого молодого спортсмена, психически немного хрупкого, он превратился в того, кем является сегодня. Очень круто наблюдать за всем этим», — сказал Сампрас.

Джокович — текущий лидер мирового рейтинга и двадцатикратный победитель турниров Большого шлема.
sportarena.by
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