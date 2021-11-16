







Какие испытания белорусским экипажам уготовит новая гонка, выяснил «Минск-Новости».





— Это главный старт в нашем состязательном календаре. Готовимся к нему загодя и основательно, — рассказывает начальник и пилот нашей дружины Сергей Вязович. — «Дакар» вновь, третий раз подряд, пройдет по территории Саудовской Аравии, которая приобрела право на его организацию на пять лет. Ориентировочно с 2 по 14 января планируется провести 12 этапов. Наша гоночная техника уйдет в эту страну в конце ноября по уже знакомому морскому пути. Получим грузовые болиды под Новый год. Маршрут ралли-рейда мы пока не знаем, равно как и стартовые номера. Но рельефные условия трассы хорошо известны. Это пустынная местность с каменистыми участками. Оба фактора таят в себе опасность. Аравийский песок менее страшен «МАЗам» по сравнению с высокими дюнами, которые довелось преодолевать в 2019 году в Южной Америке, в Перу. Однако на определенных мягких участках можно закопаться. Кто следит за выступлениями нашей команды, наверное, помнит, как мой болид вытаскивали из песка два грузовика. Самые большие трудности предстоят на каменистых отрезках, которые невозможно объехать, там сложно маневрировать. Каждый крупный булыжник способен пробить колесо.





Минувший «Дакар» стал для Вязовича и его экипажа неудачным, хотя начался с лидерских позиций в генеральной классификации. На пятом этапе в машине случилась серьезная и фатальная поломка автоматической коробки переключения передач. На этом гонка завершилась. Тем не менее в очередном аравийском старте Сергей нацеливается на максимальный результат. В послужном списке Вязовича были серебряный «бедуин» в 2018 году и бронзовый — в 2020-м. Для полного комплекта осталось покорить только высшую ступеньку пьедестала почета. Задача амбиционная и посильная.









— Каждый «Дакар» — экстремальное испытание не только для техники, но и для людей, — подчеркивает С. Вязович. — К ралли-рейду готовятся три экипажа. Все грузовики у нас капотные, один из них станет одновременно исполнять роль технической машины. Какой именно? Тот экипаж, который будет находиться на более низких строчках генеральной классификации. Причем машина поддержки ничем не будет отличаться от остальных двух ни по скоростным характеристикам, ни по конструкции. По сравнению с минувшим «Дакаром» мой экипаж не изменился. В него вошли штурман Павел Гаранин и механик Антон Запорощенко. В конструкции мазовских болидов, как и на предыдущих гонках, внесены определенные новшества. Однако говорить какие, пока преждевременно. Ведь наши конкуренты тоже готовят технические сюрпризы. Расскажем о них после завершения гонки и возвращения на родную землю.





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