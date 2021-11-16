Руководитель Федерации хоккея Франции принес ФХБ официальные извинения за демарш национальной сборной в Есенице
В адрес ФХБ поступило официальное письмо из Федерации хоккея Франции, в котором и.о. президента ассоциации Пьер-Ив Жербо принес официальные извинения за инцидент, случившийся по окончании матча "Турнира четырех наций" в словенском Есенице.
После финальной сирены, зафиксировавшей победу национальной сборной Беларуси со счетом 6:3, французы проигнорировали традиционную послематчевую церемонию. Команда покинула площадку, пишет Прессбол, не дождавшись гимна Республики Беларусь и награждения победителей.
Пьер-Ив Жербо извинился за произошедший инцидент:
"Недавно я узнал о том, что наша национальная команда покинула лед в словенском Есенице по окончании матча с командой Беларуси, не дождавшись гимна Республики Беларусь, и не отнеслась с уважением к сопернику после его победы.
Такое решение не отражает наши ценности, и от имени Федерации хоккея Франции я бы хотел принести наши извинения. Уважение является одной из фундаментальных ценностей нашего спорта, и мы не позволим, чтобы такое поведение осталось без внимания.
Я верю в то, что прекрасные отношения, установленные с Федерацией хоккея Беларуси, продолжатся, и с нетерпением жду новых встреч на льду!", — цитирует функционера официальный сайт ФХБ.
21:24 16/11/2021
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