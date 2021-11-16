Акмал Хожиев. Фото: vk.com









Бойца смешанного стиля Акмала Хожиева обвинили в убийстве рентгенолога Мирана Рибати на острове Гуам. Об этом пишет Кorrespondent.net со ссылкой на MMA Junkie.

Отмечается, что 27-летний Хожиев был арестован 7 ноября. Боец находился рядом с телом врача в момент задержания и сообщил прибывшим полицейским, что именно он убил Рибати.

По версии следствия, у мужчин возник спор относительно вакцинации от коронавируса. Спортсмен неоднократно выступал в соцсетях против использования вакцин от COVID-19.

Суд установил залог в размере миллиона долларов за освобождение Акмалы.

Как сообщил свидетель инцидента, спор перерос в драку и Хожиев душил Рибати, а затем ударил в горло костью животного. После этого он якобы схватил нож и снова ударил им врача.

Напомним, Акмал провел последний бой весной 2017 года на турнире M-1 Global - Road to M-1: St. Petersburg 2, одержав победу над Абдулазизом Джурабаевым техническим нокаутом во втором раунде.







