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Из-за спора о вакцинации: бойца MMA обвинили в убийстве врача

Акмалу Хожиеву предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. По данным следствия, причиной трагедии стали разногласия по поводу вакцины от COVID-19.

Акмал Хожиев. Фото: vk.com


Бойца смешанного стиля Акмала Хожиева обвинили в убийстве рентгенолога Мирана Рибати на острове Гуам. Об этом пишет Кorrespondent.net со ссылкой на MMA Junkie.
 
Отмечается, что 27-летний Хожиев был арестован 7 ноября. Боец находился рядом с телом врача в момент задержания и сообщил прибывшим полицейским, что именно он убил Рибати.
 
По версии следствия, у мужчин возник спор относительно вакцинации от коронавируса. Спортсмен неоднократно выступал в соцсетях против использования вакцин от COVID-19.
 
Суд установил залог в размере миллиона долларов за освобождение Акмалы.
 
Как сообщил свидетель инцидента, спор перерос в драку и Хожиев душил Рибати, а затем ударил в горло костью животного. После этого он якобы схватил нож и снова ударил им врача.
 
Напомним, Акмал провел последний бой весной 2017 года на турнире M-1 Global - Road to M-1: St. Petersburg 2, одержав победу над Абдулазизом Джурабаевым техническим нокаутом во втором раунде.
 
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