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Гимнастка Мелитина Станюта необычно отпраздновала день рождения: посмотрите, как минчане поздравляли именинницу

Ранее спортсменка пригласила на свой личный праздник всех желающих, поскольку ей не с кем было отметить.

Гимнастка Мелитина Станюта необычно отпраздновала день рождения: посмотрите, как минчане поздравляли именинницу
Известная белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта отпраздновала 15 ноября свой день рождения. В этот раз он прошел в необычной обстановке – спортсменка пригласила на праздник в кафе в центре Минска всех желающих.
 
Сама именинница немного опоздала на свою вечеринку, однако ее поклонники были терпеливы и дождались. Поздравить ее пришли несколько десятков минчан. По словам Мелитины, она не ожидала, что соберется столько гостей.
 
«Думала, будет три человека», – призналась она публике, когда появилась на празднике.
 
Спортсменку встретили аплодисментами и громкими поздравлениями. «С Днем рождения!» – в один голос восклицали гости, которые затем выстроились в очередь, чтобы лично вручить цветы и подарки Мелитине, а также сфотографироваться с именинницей.
 
Фотосессия плавно перетекла в автограф-сессию. Заполучить на память подпись любимой спортсменки в основном пытались начинающие гимнастки, которых сюда привели их родители.
 
 
После торжественной поздравительной части один из столов кафе был полностью занят подарками и цветами.
 
Мелитина Станюта, как и обещала ранее в своем Instagram, угостила пришедших напитками и пиццей. Именинница с удовольствием общалась со своими поклонниками и гостями. Она также призналась, что в Минске свой день рождения празднует не часто, а больше всего переживала, что никто не придет, подумав, что это приглашение – фейк.
 
Тем временем гости признались, что их беспокоила другая мысль.
 
– Выходя с работы, я еще раз залезла на ее страничку, мало ли, может же поменяться что-то у человека. Посмотрела, что ничего не поменялось, соответственно, пошла», – призналась подписчица спортсменки минчанка Елена.
 
И это не единственный «страх» сомневавшихся идти или не идти. Еще пара гостей – минчане Вероника и Александр – рассказали, что придет мало людей, подумав, что и так будет много желающих.
 
– Просто подписчиков много, я подумала, что некоторые люди подумают: «О, наверное, придет много людей, мы не пойдем», а мы выбрались, решили прийти, – рассказала Вероника.
 
По ее словам, она и ее друг решились прийти спонтанно.
 
– На symbal.by увидела новость о том, что у нее сегодня день рождения, зашла на страничку, посмотрела, что три дня назад был пост о том, что ей не с кем отметить, и мы решили прийти поддержать ее. Было волнительно, потому что мы не знакомы, первый раз ее видим. Она произвела приятное впечатление. Я думаю, что она сама немного потеряна, не знает, как общаться, потому что много людей незнакомых, – поделилась Вероника.
 
Не только поддержать, но и создать ощущение праздника хотели те, кто решился прийти.
 
– Когда человек говорит, что все друзья разъехались и некому поздравить, то как тут не приехать. Поэтому, конечно, собралась и после работы захотелось ей подарок подарить какой-то такой символический, купила что-то с национальным белорусским акцентом. Просто хотелось, чтобы человек на родине почувствовал, что он кому-то нужен, что ее любят, что ее ждут и ценят, – добавила гостья Елена.
 
И это, судя по всему, получилось. После праздника Мелитина Станюта в своем Instagram поделилась снимками подарков, признавшись, что столько цветов у нее никогда не было. Пришлось даже задействовать кубки в качестве ваз.

 

Фото: blizko.by, Instagram / melitinastaniouta
Источник: Надежда Белянская
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