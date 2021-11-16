Что-то положительное можете отметить по прошедшему поединку?





Какой может быть позитив при 1:5? Разве что Концевой — молодец, хороший гол забил. А так, что здесь может быть положительного?





Отборочный турнир для нашей команды завершен. Подведите, пожалуйста, предварительные итоги.





Цикл выдался неудачным, заняли последнее место в группе. Наверное, оно справедливо, потому что эстонцы набрали больше очков, забили больше нас и пропустили меньше. Значит, мы заняли свое место. Конечно, результат отрицательный, приятного в этом мало.







