



29-летний игрок повредил бедро и не поедет на игру из-за невозможности провести необходимые медицинские обследования.





Ранее стало известно, что Лионель Месси сыграет за Аргентину в этом матче.





На прошлой неделе Неймар отыграл весь поединок с Колумбией (1:0), в котором отличился результативной передачей на Лукаса Пакета.





Встреча Аргентины и Бразилии запланирована на 17 ноября. Начало игры — в 02:30 по минскому времени.





Бразильцы лидируют в южноамериканском отборочном турнире и уже обеспечили себе путевку в Катар, Аргентина — вторая и отстает на шесть баллов.





В текущем сезоне Неймар сыграл 11 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.