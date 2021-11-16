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Неймар не сыграет против Месси в квалификации ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар не поможет своей команде в матче с Аргентиной в отборе на чемпионат мира-2022.


29-летний игрок повредил бедро и не поедет на игру из-за невозможности провести необходимые медицинские обследования.

Ранее стало известно, что Лионель Месси сыграет за Аргентину в этом матче.

На прошлой неделе Неймар отыграл весь поединок с Колумбией (1:0), в котором отличился результативной передачей на Лукаса Пакета.

Встреча Аргентины и Бразилии запланирована на 17 ноября. Начало игры — в 02:30 по минскому времени.

Бразильцы лидируют в южноамериканском отборочном турнире и уже обеспечили себе путевку в Катар, Аргентина — вторая и отстает на шесть баллов.

В текущем сезоне Неймар сыграл 11 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Источник: sportarena.by
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