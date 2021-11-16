







У иорданцев крепкая команда — имеет четыре победы подряд, включая выездную в Косово. Не думаю, что нашим удастся выиграть. Ставлю на результативную ничью. За белорусов один плюс — погодные условия. Иорданцы могут замерзнуть! Других преимуществ не вижу.





Кто может отличиться? Проще спрогнозировать, кто не сможет. В атаке у нас куча проблем. Нет ни комбинационной игры, ни чего-то другого. Даже гол валлийцам был забит не благодаря, а вопреки: Артем Концевой здорово попал с дальней дистанции. Возможно, в матче с Иорданией наши отличатся после розыгрыша углового или штрафного. Или — ударом с пенальти, — считает Гуренко.



