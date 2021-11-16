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Сергей Гуренко не думает, что белорусам удастся обыграть сборную Иордании

Один из лучших игроков в истории Беларуси и эксперт Parimаtch Сергей Гуренко сделал ставку на товарищеский матч сборных Беларуси и Иордании.



У иорданцев крепкая команда — имеет четыре победы подряд, включая выездную в Косово. Не думаю, что нашим удастся выиграть. Ставлю на результативную ничью. За белорусов один плюс — погодные условия. Иорданцы могут замерзнуть! Других преимуществ не вижу.

Кто может отличиться? Проще спрогнозировать, кто не сможет. В атаке у нас куча проблем. Нет ни комбинационной игры, ни чего-то другого. Даже гол валлийцам был забит не благодаря, а вопреки: Артем Концевой здорово попал с дальней дистанции. Возможно, в матче с Иорданией наши отличатся после розыгрыша углового или штрафного. Или — ударом с пенальти, — считает Гуренко.
Прессбол
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