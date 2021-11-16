Отборочный цикл для сборной Беларуси завершен. Команда Георгия Кондратьева выступила провально: последнее место в группе и куча установленных антирекордов. Кажется, куда уж хуже?, пишет sportarena.by





Пожалуй, стоит согласиться, глубже падать некуда. Но если пробежаться по другим отборочным группам, то белорусским болельщикам станет еще тоскливее: Люксембург выступил лучше. Да и вообще в последние годы в футболе смотрится симпатично.





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Квалификацию к чемпионату мира сборная Беларуси проводила в группе Е вместе с Бельгией, Чехией, Уэльсом и Эстонией. «Красно-зеленые» сумели разжиться лишь одной победой. На старте отбора в Минске была переиграна ослабленная ковидом сборная Эстонии 4:2.





Эти три очка так и остались единственными набранными нашей командой. В квалификациях «на мир» хуже Беларусь никогда ранее не выступала. Хотя бы четыре очка наши набирали.





После виктории над эстонцами последовали семь поражений кряду – антирекорд. А если учитывать фиаско в «товарняке» от Азербайджана, то не побеждали наши в восьми матчах подряд – повторение худшей серии в истории. Сегодня может быть антирекорд. Достаточно уступить в домашнем спарринге Иордании.





За отбор белорусы забили 7 мячей. Делали они это лишь в трех матчах. Только один гол случился в гостях. Он на счету Артема Концевого против Уэльса.





Пропущено 24 мяча и это тоже антирекорд. До этого худшим был отбор на Евро-2008, в котором сборная пропустила 23 раза. Правда, матчей тогда было 12. Да и забили «белокрылые» тогда 17 (!) мячей. Немыслимая для теперешних дней цифра.





Разница забитых и пропущенных в этой квалификации «-17»! Абсолютно худшая разница за все время отборов. До этого дважды сборная имела «-16»: в квалификациях на Евро-2004 и ЧМ-1998 (за 10 матчей).





Дважды в отборе сборная была бита с крупным счетом. В субботу проиграла 1:5 Уэльсу, а на старте отбора 0:8 сборной Бельгии – самое крупное поражение в истории сборной. До этого худшими были 0:5 от Австрии в 2003 году.





Главный тренер Георгий Кондратьев провел у руля 16 официальных матчей, в которых победил лишь раз – 16 октября 2021 года случились 2:0 с Грузией – и набрал всего 5 очков из 48 возможных. Сейчас, поговаривают, его могут уволить в случае поражения от Иордании. Видимо, поэтому ГПК так много и говорит о важности виктории на «Динамо».





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Столь удручающий результат нашей сборной заставляет мониторить другие группы и смотреть, кто же еще выступил также плохо. В первую очередь обращаем внимание на представителей экс-СССР.





У гигантов все более-менее в порядке: Россия попала в стыковую мясорубку (могла выйти напрямую, но облажалась в Хорватии), Украина близка к тому, чтобы оказаться там же – нужно победить Боснию и ждать выигрыша Франции у Финляндии.





А вот Армения, выдавшая мощный старт (были претендентами на выход из группы), вторую часть отбора завалила –12 очков и 4 место. У Латвии пока 6 очков, но впереди матч против Гибралтара. Так что пишем 9. Но выше 5 места латыши не поднимутся. 7 очков в копилке у Грузии.





А вот Молдова, Литва и Казахстан с Азербайджаном отбор провалили, набрав одно, три, три и одно очко соответственно. У всех последнее место. А казахи до кучи скрутились французам так же, как и белорусы, бельгийцам, – 0:8.









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Ну, а теперь наш «любимый» Люксембург. Некогда футбольный карлик набрал 9 очков. За последние годы это лучший показатель команды Люка Хольтца (в отборе на Евро-96 Люксы умудрились выбить 10 баллов). Результаты улучшаются с каждым отбором. В 2010-м было 5 очков, в 2014-м – 6, столько же было набрано и в квалификации к ЧМ в России.





Сейчас команда заняла 4-е место в группе, уступив третью строчку сборной Ирландии только по дополнительным показателям – личным встречам. Разница забитых и пропущенных у Люксембурга приемлемая – «-10».





Турнир команда из небольшого герцогства прошла довольно ровно. Начали с гостевой победы над Ирландией 1:0. Решающий мяч гости забили на 85 минуте. Также в эндшпиле был сломлен Азербайджан 3:1.





Вообще играть против «красных львов» было тяжело. Португальцы, победившие 3:1, переломный мяч забили только на 80-й, Сербия (4:1) – на 82-й, Ирландия в последнем туре больше часа мучилась и только потом забила трижды.





По сути, провалили «сине-бело-красные» только гостевой матч против Португалии. Разгром 5:0 предопределили два быстрых мяча (8 и 13 минуты) от Криштиану Роналду с пенальти.





Хороший год сборной Люксембурга привел к тому, что она обошла Беларусь в рейтинге ФИФА. Сейчас наша команда 95-я, а «львы» – 94-е. Подобная рокировка случилась впервые с 1993 года, когда сборная Беларуси только появилась.





28 лет назад «красно-зеленые» были 137-ми, а Люксы – 111-ми. Интересно, что до конца 2016 года Люксембург все время был за пределами первой сотни. А потом случился резкий скачок с 130 на 83-ю позицию.





Согласно данным сайта transfermarkt.ru трансферная стоимость стартового состава сборной Беларуси против Уэльса равнялась 6 млн. 350 тысяч евро. А старт Люксембурга против Ирландии оценен в 22 млн. 375 тысяч евро!





Более того, 21-летний Леандро Барейро стоит почти в два раза дороже, чем наша сборная – 11 миллионов евро. Выступает полузащитник в Германии за Майнц. Еще двое игроков оценены в 3,5 и 3 миллиона соответственно.





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Но если вы думаете, что это все, то ошибаетесь. Этот год показал, что даже клубный футбол Люксембурга круче белорусского. Никто же не забыл еврокубковое фиаско Шахтера? Во втором отборочном раунде Лиги Конференций «горняки» играли против люк чемпиона Фолы. Оба раза сильнее были соперники (2:1, 1:0).





Шахтер, прихватив с собой остальные белорусские клубы, вернулся в родной чемпионат, а Фола на эмоциях чуть было не протиснулась в группу третьего по рангу еврокубка. В следующем раунде она прошла Линфилд, а в плей-офф уступила Кайрату.





Вообще для люксембуржских клубов группа еврокубков не нова. До Фолы чемпионом страны много лет кряду становился Дюделанж, который в сезонах 2018/19 и 2019/20 выходил в группу Лиги Европы. Белорусские клубы там были последний раз в сезоне 2018/19.





Более того, в нынешнем еврокубковом сезоне клубы из Люксембурга набрали больше очков, чем белорусские – 1,25 балла против 0,25. Это второй случай за три года, когда белорусы набирают меньше очков в Еврокубках. В сезоне 2019/20 в активе белорусских полпредов было 2,50 баллов, а у люксов – 3.





В итоге общий рейтинг стран почти одинаков. Беларусь на 32-м месте, Люксембург – на 36-м. Пока мы еще держимся выше за счет успешного сезона 2018/19. Но скоро он перестанет учитываться...