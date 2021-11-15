Италия не сумела пробиться на мундиаль напрямую. Кто уже попал на чемпионат мира в Катаре
По итогам отборочных матчей чемпионата мира-2022 в понедельник стали известны еще две команды - участницы финального турнира в Катаре.
В понедельник, 15 ноября, состоялись очередные матчи 10-го тура европейской квалификации чемпионата мира 2022 года, сообщает football.by
ГРУППА C
Северная Ирландия - Италия - 0:0 (0:0)
15.11.2021. 22:45 Белфаст, Стадион "Виндзор Парк".
Швейцария - Болгария - 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Окафор (48). 2:0 - Варгас (57). 3:0 - Иттен (72). 4:0 - Фройлер (90+1).
15.11.2021. 22:45 Люцерн, Стадион "Свисспорарена".
ГРУППА F
Израиль - Фарерские острова - 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Даббур (30, с пенальти). 2:0 - Вайссман (58). 2:1 - С. Ванхамар (62). 2:2 - К.Ольсен (72). 3:2 - Д.Перец (74).
15.11.2021. 22:45 Нетания, Стадион "Нетания".
Шотландия - Дания - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Суттар (35). 2:0 - Адамс (86).
15.11.2021. 22:45 Глазго, Стадион "Хэмпден Парк".
Австрия - Молдова - 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Арнаутович (4). 2:0 - Триммель (22). 3:0 - Арнаутович (55, с пенальти). 3:1 - Николеску (60). 4:1 - Любичи (83).
15.11.2021. 22:45 Клагенфурт, Стадион "Вертерзее".
ГРУППА I
Сан-Марино - Англия - 0:10 (0:6)
Голы: 0:1 - Магуайр (6). 0:2 - Фаббри (15, автогол). 0:3 - Кейн (27, с пенальти). 0:4 - Кейн (32). 0:5 - Кейн (39, с пенальти). 0:6 - Кейн (42). 0:7 - Смит-Роу (58). 0:8 - Мингс (69). 0:9 - Абрахам (78). 0:10 - Сака (79).
15.11.2021. 22:45 Серравалле, Стадион "Олимпико".
Албания - Андорра - 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Чекичи (73, с пенальти).
15.11.2021. 22:45 Тирана, Стадион "Эйр Албания Стэдиум".
Польша - Венгрия - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Шефер (37). 1:1 - Свидерски (61). 1:2 - Газдаг (80).
15.11.2021. 22:45 Варшава, Стадион "Национальный".
Таким образом, прямые путевки завоевали национальные команды Швейцарии и Англии. Всего на данный момент известны уже 11 участников мундиаля.
Полный список отобравшихся на ЧМ команд в данный момент:
Катар (страна-хозяйка), Германия, Дания, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Швейцария, Англия, Бразилия.
В стыковые матчи европейской квалификации попали:
Италия, Португалия, Швеция, Россия, Польша, Шотландия, Северная Македония и Уэльс.
Австрия и Чехия вышли в плей-офф через Лигу наций.
12:51 16/11/2021
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