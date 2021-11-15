ГРУППА C

Северная Ирландия - Италия - 0:0 (0:0)

15.11.2021. 22:45 Белфаст, Стадион "Виндзор Парк".

Швейцария - Болгария - 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Окафор (48). 2:0 - Варгас (57). 3:0 - Иттен (72). 4:0 - Фройлер (90+1).

15.11.2021. 22:45 Люцерн, Стадион "Свисспорарена".

ГРУППА F

Израиль - Фарерские острова - 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 - Даббур (30, с пенальти). 2:0 - Вайссман (58). 2:1 - С. Ванхамар (62). 2:2 - К.Ольсен (72). 3:2 - Д.Перец (74).

15.11.2021. 22:45 Нетания, Стадион "Нетания".

Шотландия - Дания - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Суттар (35). 2:0 - Адамс (86).

15.11.2021. 22:45 Глазго, Стадион "Хэмпден Парк".

Австрия - Молдова - 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 - Арнаутович (4). 2:0 - Триммель (22). 3:0 - Арнаутович (55, с пенальти). 3:1 - Николеску (60). 4:1 - Любичи (83).

15.11.2021. 22:45 Клагенфурт, Стадион "Вертерзее".

ГРУППА I

Сан-Марино - Англия - 0:10 (0:6)

Голы: 0:1 - Магуайр (6). 0:2 - Фаббри (15, автогол). 0:3 - Кейн (27, с пенальти). 0:4 - Кейн (32). 0:5 - Кейн (39, с пенальти). 0:6 - Кейн (42). 0:7 - Смит-Роу (58). 0:8 - Мингс (69). 0:9 - Абрахам (78). 0:10 - Сака (79).

15.11.2021. 22:45 Серравалле, Стадион "Олимпико".

Албания - Андорра - 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Чекичи (73, с пенальти).

15.11.2021. 22:45 Тирана, Стадион "Эйр Албания Стэдиум".

Польша - Венгрия - 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 - Шефер (37). 1:1 - Свидерски (61). 1:2 - Газдаг (80).

15.11.2021. 22:45 Варшава, Стадион "Национальный".

Таким образом, прямые путевки завоевали национальные команды Швейцарии и Англии. Всего на данный момент известны уже 11 участников мундиаля.

Полный список отобравшихся на ЧМ команд в данный момент:





Катар (страна-хозяйка), Германия, Дания, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Швейцария, Англия, Бразилия.





В стыковые матчи европейской квалификации попали:





Италия, Португалия, Швеция, Россия, Польша, Шотландия, Северная Македония и Уэльс.





Австрия и Чехия вышли в плей-офф через Лигу наций.