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Позавидуют чемпионы: школьник из Берёзы оформил крутой нокаут

Вадим Деньгин из Берёзы – 15-летний школьник. Он уже десять лет (с 5-летнего возраста) занимается одним из самых жестких полноконтактных видов каратэ – кёкусинкай. Тренируется у известного в Берёзе тренера Виктора Нероды. Сейчас у Вадима зелёный пояс – 4 кю.

6 ноября в Минске проходили республиканские соревнования «Кубок мужества», на которых Вадим Деньгин оформил несомненно самый эффектный нокаут. К слову, всего нокаутов было не много, всё-таки в соревнованиях участвовали дети и юноши.

Вадим сражался с Евгением Подобедом из Могилёва. Комментаторы трансляции даже толком не успели разговориться, как соперник Вадима оказался на татами без сознания. Как это было, можете посмотреть на видео:



Корреспондент «Першага Рэгіёна» поговорил с Вадимом Деньгиным. На видео момент оказания помощи нокаутированному сопернику прикрыли рекламой. Потому спросили у Вадима в первую очередь, каково было состояние того парня впоследствии.

«Потом он сидел у врачей, был уже в сознании», – сказал Вадим.

Вадим рассказал, что в итоге занял второе место. В бою за первое по очкам уступил также сопернику из Могилёва.

Юный берёзовский картатист бывал уже на соревнованиях во многих городах Беларуси, очень часто привозил награды за первые места.

«Был и на международных соревнованиях. В Германии – третье место, в Польше – первое. Нокаутами победы не бывали, но нокдауны были».
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