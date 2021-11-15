6 ноября в Минске проходили республиканские соревнования «Кубок мужества», на которых Вадим Деньгин оформил несомненно самый эффектный нокаут. К слову, всего нокаутов было не много, всё-таки в соревнованиях участвовали дети и юноши.





Вадим сражался с Евгением Подобедом из Могилёва. Комментаторы трансляции даже толком не успели разговориться, как соперник Вадима оказался на татами без сознания. Как это было, можете посмотреть на видео:













Корреспондент «Першага Рэгіёна» поговорил с Вадимом Деньгиным. На видео момент оказания помощи нокаутированному сопернику прикрыли рекламой. Потому спросили у Вадима в первую очередь, каково было состояние того парня впоследствии.





«Потом он сидел у врачей, был уже в сознании», – сказал Вадим.





Вадим рассказал, что в итоге занял второе место. В бою за первое по очкам уступил также сопернику из Могилёва.





Юный берёзовский картатист бывал уже на соревнованиях во многих городах Беларуси, очень часто привозил награды за первые места.





«Был и на международных соревнованиях. В Германии – третье место, в Польше – первое. Нокаутами победы не бывали, но нокдауны были».