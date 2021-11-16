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Самый титулованный футболист в мире прошел медобследование в «Барселоне»

Дани Алвес прошел проверку успешно. Его официально представят 17 ноября на стадионе «Камп Ноу», после презентации он проведет пресс-конференцию

Фото: Global Look Press

Бразильский защитник Дани Алвес успешно прошел медицинское обследование в «Барселоне», презентация с участием игрока пройдет 17 ноября. Об этом сообщается на сайте клуба.

После церемонии представления, которая пройдет на стадионе «Камп Ноу», состоится пресс-конференция.

О подписании контракта с Алвесом стало известно 13 ноября, игрок вернулся в команду, которую покинул в 2016 году. Футболист уже присоединился к тренировкам с основным составом, но получит право выйти на поле только в январе.

Алвес выступал за «Барселону» в период с 2008 по 2016 год. В составе команды он шесть раз выиграл чемпионат Испании, заработал по четыре Кубка и Суперкубка страны. Помимо этого он по три раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Алвес является самым титулованным футболистом в мире, он выигрывал чемпионаты Франции, Италии, Бразилии и национальные Кубки этих стран.

В составе сборной Бразилии он по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.
РБК-спорт
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