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Бразильский защитник Дани Алвес успешно прошел медицинское обследование в «Барселоне», презентация с участием игрока пройдет 17 ноября. Об этом сообщается на сайте клуба.





После церемонии представления, которая пройдет на стадионе «Камп Ноу», состоится пресс-конференция.





О подписании контракта с Алвесом стало известно 13 ноября, игрок вернулся в команду, которую покинул в 2016 году. Футболист уже присоединился к тренировкам с основным составом, но получит право выйти на поле только в январе.





Алвес выступал за «Барселону» в период с 2008 по 2016 год. В составе команды он шесть раз выиграл чемпионат Испании, заработал по четыре Кубка и Суперкубка страны. Помимо этого он по три раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.





Алвес является самым титулованным футболистом в мире, он выигрывал чемпионаты Франции, Италии, Бразилии и национальные Кубки этих стран.





В составе сборной Бразилии он по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.



