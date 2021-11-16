В третьем туре предварительного квартета «Чичен-Ица» соперницей Арины Соболенко стала гречанка Мария Саккари (6 WTA). Белоруска уступила ей со счетом 6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 3:6.





До этого вторая ракетка планеты проиграла матч против испанки Паулы Бадосы (10 WTA) — 4:6, 0:6, а затем одержала победу над польской теннисисткой Игой Свентек (9 WTA) — 2:6, 6:2, 7:5.