Бывший главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис поделился мнением о товарищеском матче против Иордании, а также оценил перспективы Георгия Кондратьева у руля национальной команды.





– 16 ноября «националка» сыграет товарищеский матч с Иорданией. С какими чувствами его ждете?

– Что тут ждать? Как в свое время сказал Гена Тумилович, сборная Беларуси – это чемпионы мира по товарищеским матчам. И что из этого толку? Единственное, тренерский штаб получит ответ, увидит, насколько мы готовы играть даже с такими командами, как Иордания, кто готов сформировать костяк сборной. Это будет просмотровый матч. Грубо говоря, не будут же вызывать 35-летнего защитника, зная, что в следующем году в команде он вряд ли появится. Впрочем, для баланса и такие футболисты нужны, одной молодежью не будешь же играть.





– Кондратьев вызывал осенью возрастных футболистов – приезжали 34-летние Иван Садовничий и Руслан Юденков.





– Некоторых вызывали вынужденно. Грубо говоря, приглашали тех, кто попадает по мячу. Чудес от тренеров ждать не стоит, потому что команда играет теми, кто лучше готов здесь и сейчас.





– В СМИ прошла информация, что судьба Кондратьева в сборной зависит от матча с Иорданией.





– Я на такие новости никак не реагирую. Появилась информация – и ладно. Есть федерация, которая должна думать, что делать с тренерами. В свое время говорили, что Игорь Криушенко точно будет во главе сборной в матче с Грузией в Лиге наций. Доработал он до поединка? Нет. Поэтому сейчас никто ничего не может сказать. А информации о дальнейшей судьбе Кондратьева будет очень много. Я к ней отношусь спокойно, — сказал Румбутис.





Сборная Беларуси потерпела семь кряду поражений в отборе на чемпионат мира-2022.





Команда Георгия Кондратьева заняла последнее место в группе Е, набрав лишь три балла.





Во вторник, 16 ноября, белорусы сыграют товарищеский матч с Иорданией.