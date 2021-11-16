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Румбутис высказался о будущем Кондратьева

«Некоторых в сборную вызывали вынужденно. Грубо говоря, приглашали тех, кто попадает по мячу».

Румбутис высказался о будущем Кондратьева
Людас Румбутис
Бывший главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис поделился мнением о товарищеском матче против Иордании, а также оценил перспективы Георгия Кондратьева у руля национальной команды. 

– 16 ноября «националка» сыграет товарищеский матч с Иорданией. С какими чувствами его ждете?
 
– Что тут ждать? Как в свое время сказал Гена Тумилович, сборная Беларуси – это чемпионы мира по товарищеским матчам. И что из этого толку? Единственное, тренерский штаб получит ответ, увидит, насколько мы готовы играть даже с такими командами, как Иордания, кто готов сформировать костяк сборной. Это будет просмотровый матч. Грубо говоря, не будут же вызывать 35-летнего защитника, зная, что в следующем году в команде он вряд ли появится. Впрочем, для баланса и такие футболисты нужны, одной молодежью не будешь же играть.

– Кондратьев вызывал осенью возрастных футболистов – приезжали 34-летние Иван Садовничий и Руслан Юденков.

– Некоторых вызывали вынужденно. Грубо говоря, приглашали тех, кто попадает по мячу. Чудес от тренеров ждать не стоит, потому что команда играет теми, кто лучше готов здесь и сейчас.

– В СМИ прошла информация, что судьба Кондратьева в сборной зависит от матча с Иорданией.

– Я на такие новости никак не реагирую. Появилась информация – и ладно. Есть федерация, которая должна думать, что делать с тренерами. В свое время говорили, что Игорь Криушенко точно будет во главе сборной в матче с Грузией в Лиге наций. Доработал он до поединка? Нет. Поэтому сейчас никто ничего не может сказать. А информации о дальнейшей судьбе Кондратьева будет очень много. Я к ней отношусь спокойно, — сказал Румбутис. 

Сборная Беларуси потерпела семь кряду поражений в отборе на чемпионат мира-2022.

Команда Георгия Кондратьева заняла последнее место в группе Е, набрав лишь три балла.

Во вторник, 16 ноября, белорусы сыграют товарищеский матч с Иорданией.
sportarena.by
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