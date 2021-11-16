Судьба Георгия Кондратьева решится сегодня? Будет зависеть от товарищеского матча с Иорданией
Журналист Николай Иванов в своём телеграм-канале поделился инсайдом о судьбе главного тренера сборной Беларуси Георгия Кондратьева.
— Будущее главного тренера сборной Беларуси Георгия Кондратьева будет зависеть от результата товарищеского матча со сборной Иордании, — написал Иванов.
Отметим, что действующее соглашение с тренером рассчитано до конца 2022 года. Под руководством Кондратьева белыя крылы проиграли семь из семи матчей ( с разницей мячей 4:16), шесть из которых в рамках отбора на ЧМ-2022, где наша команда заняла последнее место в группе с тремя очками в активе, пишет sportarena.by
Напомним, что товарищеский матч Беларуси и Иордании состоится завтра, 16 ноября, на минском стадионе Динамо в 20:00.
08:50 16/11/2021
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