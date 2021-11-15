







В конце встречи выяснилось, что иранский вратарь, приведший свою команду к победе по результатам пенальти, оказался мужчиной, что отчетливо видно на кадрах, распространившихся в соцсетях, передает Telegram-канал Azad İran.





В порыве радости, "она" не заметила, как платок, покрывавший "ее" голову, раскрылся. По прическе и лицу сразу стало ясно, кто на самом деле защищал ворота иранской команды.