







Соглашение с "Мешков Брест" подписал голкипер сборной Беларуси Вячеслав Солдатенко. Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления.





Долгое время Иван Пешич не мог тренироваться и пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем, не связанных напрямую с игровыми травмами. К середине октября состояние несколько улучшилось, и голкипер даже провел несколько матчей, пишет Прессбол. Однако проблемы по-прежнему не позволяют Ивану набрать оптимальную форму.





Углубленное медицинское обследование показало, что для полного восстановления требуется длительное время и сохраняется высокий риск серьезных осложнений. Заключением медицинской комиссии игроку запрещены интенсивные физические нагрузки, без которых невозможно осуществлять профессиональную спортивную деятельность.





В связи с этим клуб не может брать на себя ответственность и рисковать здоровьем голкипера, заявляя его на матчи в обход врачебных ограничений. К большому сожалению, мы вынуждены расторгнуть контракт по медицинским показаниям. В ближайшее время Иван покинет команду.





Пешич — один из лидеров по количеству проведенных матчей за БГК. Голкипер пополнил стан мешковцев летом 2013 года и провел в Бресте восемь с половиной сезонов. На его счету 327 игр, из которых 98 — в SEHA-Лиге, 100 — в Лиге чемпионов. Он восьмикратный чемпион Беларуси, семикратный обладатель кубка страны, дважды серебряный призер SEHA-Лиги, четвертьфиналист Лиги чемпионов… — сообщает пресс-служба клуба.



