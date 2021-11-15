В последней игре отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре 13 ноября белорусская футбольная сборная вышла на поединок с национальной командой Уэльса. Результаты отбора можно назвать бесславными для белорусов, пишет Nashaniva.com. Судите сами: 8 поражений, 1 победа (в матче с Эстонией) и последнее место в группе.





Итоговый счет встречи — 5:1. Два забитых гола принадлежат полузащитнику итальянского «Ювентуса» Аарону Рэмзи — игрок с интересной историей.





Рэмзи взяли в детскую команду лучшего валлийского клуба «Кардифф Сити», и позже, в возрасте 16 лет, он стал самым молодым игроком во взрослой команде клуба.





С 2008 по 2019 год Рэмзи выступал за лондонский «Арсенал». В это время с ним случилась серьезная травма, после которой игрок восстанавливался несколько лет и был направлен играть в других командах, в том числе в родном «Кардифф Сити». А спустя несколько лет Рэмзи уже считался одним из лучших полузащитников Европы.





Фото: инстаграм Аарона Рэмзи.









Проклятие





Но тем, кто мало интересуется спортом, Аарон Рэмзи известен в основном слухами о том, что если он забивает гол, умирает кто-нибудь известный. И таких примеров уже около двух десятков.





Это началось в 2009 году. Ремзи отличился голом в матче с «Портсмутом», а спустя три дня скончался известный американский сенатор Эдвард Кеннеди, младший брат американского президента Джона Кеннеди.





Через два года Ремзи забил в ворота «Манчестер Юнайтед», а на следующий день стало известно о гибели, как тогда говорили, террориста №1 — Усамы бен Ладена.





Через три дня после гола «Тоттенхэму» появилась новость о смерти Стива Джобса, а на следующий день после гола в ворота «Марселю» был убит Муаммар Каддафи.





Вот лишь некоторые из имен знаменитостей, умиравших после голов Рэмзи: певица Уитни Хьюстон, актеры Робин Уильямс, Алан Рикман и Пол Уокер, писатель Гюнтер Грасс, ученый Стивен Хокинг и бывшая первая леди США Нэнси Рейган.





Однако отнюдь не всегда после гола Рэмзи появляется новость о смерти знаменитости.





Пару лет назад журналисты подсчитали, что такое происходит после 25% голов валлийца. Однако фанаты все равно вспоминают о проклятии после каждого гола Рэмзи.





Кажется, последний раз проклятие «сработало» этим летом. 16 июня валлийцы выиграли у Турции со счетом 2:0 на чемпионате Европы. Рэмзи забил тогда первый гол той игры, а на следующий день стало известно о смерти первого президента Замбии Кеннета Каунды.





Сам Аарон относится к слухам о проклятии с юмором и говорит, что он все-таки «забил» нескольких «плохих парней», имея в виду бен Ладена и Каддафи.





У Рэмзи хороший имидж, и легче услышать о благотворительных акциях с участием этого футболиста, чем о скандалах. В прошлом году, например, валлиец перечислил 10 тысяч фунтов британской Национальной службе здравоохранения, а потом поддержал центр помощи бездомным в валлийском Ньюпорте.











