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Роджер Федерер не сыграет на Australian Open- 2021

Легендарный швейцарский теннисист продолжает восстанавливаться после операции на колене.



Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер не собирается заканчивать карьеру и обязательно вернется на корт. Заявил тренер швейцарца Иван Любичич.

Он пообещал, пишет Кorrespondent.net, что в следующем году швейцарец обязательно выйдет на корт, но точно не в ближайшее время. И первый турнир Большого шлема придется пропустить.

"Я думаю, что у него очень мало шансов, он все еще выздоравливает и, зная его, он хочет быть уверенным, что сможет сыграть, чтобы выиграть турнир и быть на 100% готовым.

Так что я думаю, что Открытый чемпионат Австралии для него сейчас маловероятен. Но Роджер будет идти шаг за шагом, потому что ему сейчас 40 лет, и ему нужно набраться терпения. Он не может восстановиться так быстро, как раньше", - цитирует Любичича агентство Reuters.

Напомним, Роджер Федерер не появлялся на корте после поражения в четвертьфинале Уимблдона. После этого легендарному спортсмену провели очередную операцию на колене.
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