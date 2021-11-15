Фото: palermofc.com





Оригинально отметил гол в ворота команды Потенца, в матче итальянской серии С, нападающий Палермо Джузеппе Фелла, пишет Korrespondent.net. Забив мяч в ворота соперника, форвард побежал к трибунам и сделал предложение своей девушке, которая находилась на стадионе.





Для этого футболист воспользовался заранее приготовленной футболкой, на которой нарисованный мужчина делает предложение девушке. Именно ее Фелла и показал своей девушке Марисе. Она подобное проявление любви оценила и ответила согласием.







