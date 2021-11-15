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Футболист оригинально позвал девушку замуж после забитого мяча

Нападающий Палермо Джузеппе Фелла оригинально отметил взятие ворот соперника. Девушка оценила.

Фото: palermofc.com

Оригинально отметил гол в ворота команды Потенца, в матче итальянской серии С, нападающий Палермо Джузеппе Фелла, пишет Korrespondent.net. Забив мяч в ворота соперника, форвард побежал к трибунам и сделал предложение своей девушке, которая находилась на стадионе.

Для этого футболист воспользовался заранее приготовленной футболкой, на которой нарисованный мужчина делает предложение девушке. Именно ее Фелла и показал своей девушке Марисе. Она подобное проявление любви оценила и ответила согласием.


Как отмечает Football Italia, пара уже вместе много лет и у них есть совместный ребенок.
Источник: Артем Карабец
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