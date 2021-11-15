На Зимней олимпиаде в Пекине в еде для спортсменов почти не будет специй и приправ
В еде спортсменов на Зимней олимпиаде в Пекине не будет многих приправ и специй. Организаторы таким образом позаботились о том, чтобы у атлетов не было выявлено ложноположительных тестов, сообщили организаторы Олимпийских игр.
Эксперты подробно изучили состав самых популярных приправ и специй и составили список из 48 из них, пишет Interfax.by, употребление которых могут каким-то образом повлиять на допинг-тесты. Самые известные из них – лавровый лист и черный перец.
Всего организаторы зимней Олимпиады в Пекине, как сообщило издание Global Times, намерены предложить атлетам 678 блюд из 12 регионов и разных культурных традиций. По задумке все они будут оформлены с элементами традиций китайского нового года.
Также в столовых для атлетов будет представлена халяльная, кошерная и вегетарианская еда.
Спортсменам будут на входе в столовую выдавать маски, перчатки, ватные диски со спиртом и санитайзеры для рук, а столовые приборы будут биоразлагаемыми.
Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
18:20 15/11/2021
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