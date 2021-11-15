+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На Зимней олимпиаде в Пекине в еде для спортсменов почти не будет специй и приправ

В еде спортсменов на Зимней олимпиаде в Пекине не будет многих приправ и специй. Организаторы таким образом позаботились о том, чтобы у атлетов не было выявлено ложноположительных тестов, сообщили организаторы Олимпийских игр.


Эксперты подробно изучили состав самых популярных приправ и специй и составили список из 48 из них, пишет Interfax.by, употребление которых могут каким-то образом повлиять на допинг-тесты. Самые известные из них – лавровый лист и черный перец.

Всего организаторы зимней Олимпиады в Пекине, как сообщило издание Global Times, намерены предложить атлетам 678 блюд из 12 регионов и разных культурных традиций. По задумке все они будут оформлены с элементами традиций китайского нового года.

Также в столовых для атлетов будет представлена халяльная, кошерная и вегетарианская еда.

Спортсменам будут на входе в столовую выдавать маски, перчатки, ватные диски со спиртом и санитайзеры для рук, а столовые приборы будут биоразлагаемыми.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]