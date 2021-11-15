



Эксперты подробно изучили состав самых популярных приправ и специй и составили список из 48 из них, пишет Interfax.by, употребление которых могут каким-то образом повлиять на допинг-тесты. Самые известные из них – лавровый лист и черный перец.





Всего организаторы зимней Олимпиады в Пекине, как сообщило издание Global Times, намерены предложить атлетам 678 блюд из 12 регионов и разных культурных традиций. По задумке все они будут оформлены с элементами традиций китайского нового года.





Также в столовых для атлетов будет представлена халяльная, кошерная и вегетарианская еда.





Спортсменам будут на входе в столовую выдавать маски, перчатки, ватные диски со спиртом и санитайзеры для рук, а столовые приборы будут биоразлагаемыми.





Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.



