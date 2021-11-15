Сборная Хорватии обыграла Россию со счётом 1:0 и заняла 1-е место в своей группе. Сербия вырвала победу в матче с Португалией (2:1) и обошла соперника в турнирной таблице. Испания с минимальным счётом обыграла Швецию (1:0) и осталась на 1-м месте в своей группе.





Из перечисленных групп в стыковые матчи прошли сборные России, Португалии и Швеции.





Уже известны девять команд, которые сыграют в финальной стадии чемпионата мира 2022 года.





Путёвку на турнир в качестве организатора получил Катар.





Досрочно гарантировала себе поездку на чемпионат мира сборная Бразилии.





В европейской квалификации первые места в группах уже заняли Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Сербия и Испания, пишет football.by







