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Определились девять участников чемпионата мира в Катаре

По итогам матчей квалификации ЧМ-2022, которые состоялись 14 ноября, определились ещё три сборные, которые выступят на турнире. Путёвки на чемпионат мира 2022 года завоевали Хорватия, Сербия и Испания.

Сборная Хорватии обыграла Россию со счётом 1:0 и заняла 1-е место в своей группе. Сербия вырвала победу в матче с Португалией (2:1) и обошла соперника в турнирной таблице. Испания с минимальным счётом обыграла Швецию (1:0) и осталась на 1-м месте в своей группе.

Из перечисленных групп в стыковые матчи прошли сборные России, Португалии и Швеции.

Уже известны девять команд, которые сыграют в финальной стадии чемпионата мира 2022 года. 

Путёвку на турнир в качестве организатора получил Катар. 

Досрочно гарантировала себе поездку на чемпионат мира сборная Бразилии.

 В европейской квалификации первые места в группах уже заняли Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Сербия и Испания, пишет football.by
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