Как пишет El Nacional, функционер хочет обновить состав команды летом 2021 года. Неймар может отправится в клубы АПЛ или вернуться в "Барселону". Сумма трансфера оценивается в 80 миллионов евро.





В этом сезоне 29-летний футболист провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2025 года.