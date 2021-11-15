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Президент "ПСЖ" хочет продать Неймара

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи рассматривает вариант продажи 29-летнего бразильского нападающего Неймара.

 
Как пишет El Nacional, функционер хочет обновить состав команды летом 2021 года. Неймар может отправится в клубы АПЛ или вернуться в "Барселону". Сумма трансфера оценивается в 80 миллионов евро.

В этом сезоне 29-летний футболист провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2025 года.
Источник: football.by
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