Хавбек "Интернасьоналя" Маурисио заработал курьезную желтую карточку во время матча 32-го тура чемпионата Бразилии с "Атлетико Паранаэнсе" (2:1).





В концовке встречи Маурисио начал бежать и чеканить мяч у боковой линии. Арбитр посчитал, что таким образом Маурисио проявил неуважение по отношению к сопернику. Футболисту в итоге показали желтую карточку.





Примечательно, что в эту секунду рядом с Маурисио даже не было соперников. Но как только мяч ушёл за пределы поля, судья решил наказать футболиста.











