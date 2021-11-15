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В Бразилии футболист начал набивать мяч... во время игры

И получил желтую карточку

Хавбек "Интернасьоналя" Маурисио заработал курьезную желтую карточку во время матча 32-го тура чемпионата Бразилии с "Атлетико Паранаэнсе" (2:1).

В концовке встречи Маурисио начал бежать и чеканить мяч у боковой линии. Арбитр посчитал, что таким образом Маурисио проявил неуважение по отношению к сопернику. Футболисту в итоге показали желтую карточку. 

Примечательно, что в эту секунду рядом с Маурисио даже не было соперников. Но как только мяч ушёл за пределы поля, судья решил наказать футболиста.
Источник: pressball.by
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