В Бразилии футболист начал набивать мяч... во время игры
И получил желтую карточку
Хавбек "Интернасьоналя" Маурисио заработал курьезную желтую карточку во время матча 32-го тура чемпионата Бразилии с "Атлетико Паранаэнсе" (2:1).
В концовке встречи Маурисио начал бежать и чеканить мяч у боковой линии. Арбитр посчитал, что таким образом Маурисио проявил неуважение по отношению к сопернику. Футболисту в итоге показали желтую карточку.
Примечательно, что в эту секунду рядом с Маурисио даже не было соперников. Но как только мяч ушёл за пределы поля, судья решил наказать футболиста.
Источник: pressball.by
15:51 15/11/2021
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