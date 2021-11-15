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Виталий Гурков стал тренером в сборной Украины

Виталий Гурков стал тренером в сборной Украины по муай-тай.


Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Инстаграме.

Также он сообщил, что в составе сборной везет свою подопечную на чемпионат мира. Ее зовут Мария Берко.

"Ровно год плотной работы — и мы уже в национальной сборной Украины! /.../ Впереди чемпионат мира по муай-тай, первый мой чемпионат, на котором я не буду в роли бойца. Я тренер!" — пишет Гурков. По его словам, сначала в Таиланде пройдет подготовительный лагерь, а только потом состоятся соревнования.

Свой пост он завершает двумя лозунгами: "Слава Україні! Жыве Беларусь!".

Гурков эмигрировал в Украину в 2020 году — на волне репрессий против участников белорусских протестов.
Источник: euroradio.fm
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