



Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Инстаграме.





Также он сообщил, что в составе сборной везет свою подопечную на чемпионат мира. Ее зовут Мария Берко.





"Ровно год плотной работы — и мы уже в национальной сборной Украины! /.../ Впереди чемпионат мира по муай-тай, первый мой чемпионат, на котором я не буду в роли бойца. Я тренер!" — пишет Гурков. По его словам, сначала в Таиланде пройдет подготовительный лагерь, а только потом состоятся соревнования.





Свой пост он завершает двумя лозунгами: "Слава Україні! Жыве Беларусь!".





Гурков эмигрировал в Украину в 2020 году — на волне репрессий против участников белорусских протестов.