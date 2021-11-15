



В атаке Мария Попова / vk.com/belarusbasket





Анастасия Веремеенко набрала 23 очка, на её счету также 13 подборов и две результативные передачи. 21 очко у Марии Поповой, пишет Еврорадио.





В нашей группе сборная Беларуси лидирует с 4 очками, у Нидерландов 3 очка, Чехия и Ирландия имеют по 1 очку. Следующую встречу она проведет только 24 ноября 2022 года дома со сборной Ирландии.







