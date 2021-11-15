Белорусские баскетболистки обыграли сборную Нидерландов
Белорусские баскетболистки в овертайме обыграли сборную Нидерландов— 83:72 (16:21, 18:15, 13:14, 20:17, 16:5). Это вторая их победа в квалификации Евро-2023 (в первом поединке в гостях были обыграны чешки — 66:60).
В атаке Мария Попова / vk.com/belarusbasket
Анастасия Веремеенко набрала 23 очка, на её счету также 13 подборов и две результативные передачи. 21 очко у Марии Поповой, пишет Еврорадио.
В нашей группе сборная Беларуси лидирует с 4 очками, у Нидерландов 3 очка, Чехия и Ирландия имеют по 1 очку. Следующую встречу она проведет только 24 ноября 2022 года дома со сборной Ирландии.
09:17 15/11/2021
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