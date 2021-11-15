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Алексей Калюжный: Вудкрофт не для решающих матчей. Он ничего не показывает в плей-офф, ничего — в ключевых матчах

Заслуженный мастер спорта по хоккею Алексей Калюжный подверг критике работу Крэйга Вудкрофта.


Пусть Вудкрофт нас простит, но все-таки мы говорили о нем когда-то, много в Сетях написано, что он не всегда умеет прочувствовать команду. Вы не отказались от своего мнения?

- Нет, жизнь только подтверждает мое мнение. Вы можете посмотреть квалификацию к Олимпиаде, проигранный матч Польше. Я придерживаюсь мнения, что этот человек не для решающих матчей. Он ничего не показывает в плей-офф, он ничего не показывает в ключевых матчах, когда надо выиграть квалификацию.

Не рискнете начать тренерскую деятельность?

- У меня есть желание всегда, сейчас это зависит не от меня.

А если начинать, то с чего бы начали?

- Я уже начинал и дважды чемпионом Беларуси стал, поэтому как помощник, находясь на лавке, я не проиграл ничего, а все выиграл. И Кубок Салея, дважды чемпионство, поэтому сложно говорить о том, что мне стоит начинать. Скорее продолжать, — сказал Калюжный в программе "Неделя" на СТВ.
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