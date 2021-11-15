



Пусть Вудкрофт нас простит, но все-таки мы говорили о нем когда-то, много в Сетях написано, что он не всегда умеет прочувствовать команду. Вы не отказались от своего мнения?





- Нет, жизнь только подтверждает мое мнение. Вы можете посмотреть квалификацию к Олимпиаде, проигранный матч Польше. Я придерживаюсь мнения, что этот человек не для решающих матчей. Он ничего не показывает в плей-офф, он ничего не показывает в ключевых матчах, когда надо выиграть квалификацию.





Не рискнете начать тренерскую деятельность?





- У меня есть желание всегда, сейчас это зависит не от меня.





А если начинать, то с чего бы начали?





- Я уже начинал и дважды чемпионом Беларуси стал, поэтому как помощник, находясь на лавке, я не проиграл ничего, а все выиграл. И Кубок Салея, дважды чемпионство, поэтому сложно говорить о том, что мне стоит начинать. Скорее продолжать, — сказал Калюжный в программе "Неделя" на СТВ.



