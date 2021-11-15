Автором одного из мячей стал Антуан Гризманн. Для нападающего этот гол стал 42-м в карьере за национальную команду. Таким образом, он вышел на чистое третье место по голам за сборную Франции, обойдя Мишеля Платини.





Лидером по этому показателю является Тьерри Анри, у которого 51 гол. На втором месте Оливье Жиру — 46.