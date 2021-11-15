Гризманн обошел Платини по числу голов за сборную Франции
В поединке квалификации ЧМ-2022 Франция со счетом 8:0 одержала разгромную победу над командой Казахстана.
Автором одного из мячей стал Антуан Гризманн. Для нападающего этот гол стал 42-м в карьере за национальную команду. Таким образом, он вышел на чистое третье место по голам за сборную Франции, обойдя Мишеля Платини.
Лидером по этому показателю является Тьерри Анри, у которого 51 гол. На втором месте Оливье Жиру — 46.
08:58 15/11/2021
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