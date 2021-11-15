



У нашего хоккей есть три пути развития: самые перспективные молодые игроки едут в Северную Америку, КХЛ — второй путь развития, многие хоккеисты играют в "Динамо" и других клубах. Также молодые игроки развиваются в белорусской экстралиге, чтобы позже попасть в КХЛ.





Где, по-вашему, тяжелее всего преуспеть молодому игроку?

Тяжело показывать лучший хоккей в команде, где много опытных игроков. Ты должен доказывать свою состоятельность на фоне возрастных игроков. Что касается нашей ситуации, сейчас в белорусской сборной нет тех игроков-ветеранов, на которых опирались молодые хоккеисты на прошлых чемпионатах мира. Сейчас у нас полностью новая команда, с новыми именами. Ребятам просто нужно здорово проявлять себя в лигах, где они играют, и доказывать, что они достойны помочь национальной команде, — цитирует Грабовского пресс-служба ФХБ.







