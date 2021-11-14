Роналду поддерживает вариант назначения Зидана в "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поддержал желание клуба пригласить на пост главного тренера Зинедина Зидана, утверждает Manchester Evening News.
Именно француз считается основным кандидатом на смену Уле-Гуннару Сульшеру.
Роналду играл под руководством Зидана в "Реале", и за проведенное вместе время пара выиграла ряд трофеев, в том числе три подряд Лиги чемпионов.
Отмечается, что Зидан еще не принял решение относительно того, стоит ли ему принимать предложение, — пишет Прессбол со ссылкой на sport-express.ru.
17:07 14/11/2021
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