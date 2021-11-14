



Именно француз считается основным кандидатом на смену Уле-Гуннару Сульшеру.





Роналду играл под руководством Зидана в "Реале", и за проведенное вместе время пара выиграла ряд трофеев, в том числе три подряд Лиги чемпионов.





Отмечается, что Зидан еще не принял решение относительно того, стоит ли ему принимать предложение, — пишет Прессбол со ссылкой на sport-express.ru.











