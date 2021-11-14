







Она победила Игу Швентек из Польши – 2:6, 6:2, 7:5. Матч продолжался 2 часа и 20 минут.





Начало встречи выдалось не за белорусской спортсменкой. Казалось, пишет Interfax.by, что ее ждет второй кряду проигрыш. Количество допущенных ей ошибок позволило Швентек одержать уверенную победу в первом сете.





Однако психологически это "маленькое поражение" не сломило Соболенко, и вместо того, чтобы опустить руки, она сконцентрировалась на игре, и добилась очень непростой победы. Швентек упиралась до последней секунды, понимая: это поражение лишает ее даже теоретических шансов на выход из группы в финальный розыгрыш итогового турнира года. Так и произошло.





У Соболенко шанс пройти дальше остался, однако точно такие же возможности сделать это у ее следующей соперницы – Марии Саккари из Греции. Обе теннисистки одержали по одной победе на групповом этапе и потерпели по одному поражению. Теперь в очном поединке они определят, кому достанется вторая путевка. Обладательницей первой досрочно стала испанка Паула Бадоса.











