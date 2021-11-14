







Согласно информации, в октябре в шорт-листе руководителей "красных дьяволов" также находились Антонио Конте, Зинедин Зидан и Эрик тен Хаг. Однако итальянец 2 ноября возглавил "Тоттенхэм Хотспур", а Зидан и тен Хаг не заинтересованы в работе в манчестерском клубе. Правление "МЮ" уверено, пишет ru.oxu.az, что сможет переманить Роджерса в Манчестер.





В СМИ фигурировали сообщения о том, что руководство манчестерского клуба считает, что на каком-то этапе нынешнего сезона увольнение Сульшера будет неизбежным.