Николай Золотов: стыдно говорить, но нам опять чего-то не хватило. Опозорились, сыграли очень плохо
Игрок сборной Беларуси Николай Золотов прокомментировал для АБФФ-ТВ разгром от сборной Уэльса (1:5).
Проиграли разгромно, практически ничего не получилось создать впереди. Мало били по воротам. Концевой вышел, единственный такой удар по воротам и гол. Получается, такой наш уровень. У соперника было больше желание, болельщики гнали их вперед, ну а нам… Стыдно говорить, но чего-то опять не хватило. Опозорились, сыграли очень плохо. Нечего говорить.
Нам нужно пытаться играть в футбол. Не бояться играть. Играть душой и сердцем, кусаться, огрызаться, пусть будут удаления, карточки. Пусть так, если не хватает класса, цитирует Прессбол.
13:57 14/11/2021
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