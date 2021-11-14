Проиграли разгромно, практически ничего не получилось создать впереди. Мало били по воротам. Концевой вышел, единственный такой удар по воротам и гол. Получается, такой наш уровень. У соперника было больше желание, болельщики гнали их вперед, ну а нам… Стыдно говорить, но чего-то опять не хватило. Опозорились, сыграли очень плохо. Нечего говорить.





Нам нужно пытаться играть в футбол. Не бояться играть. Играть душой и сердцем, кусаться, огрызаться, пусть будут удаления, карточки. Пусть так, если не хватает класса, цитирует Прессбол.



























