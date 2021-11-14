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Разгром в Уэльсе и провал квалификации: 5 антирекордов сборной Беларуси по футболу

Зрители с футбольного стадиона в Кардиффе вечером 13 ноября расходились счастливыми: сборная Уэльса разгромила команду Беларуси со счетом 5:1 и примет участие в плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022. Для команды Георгия Кондратьева отборочный турнир завершился – бесславно и грустно.



Итоги квалификации для сборной Беларуси – новый список антирекордов. Ведь даже при большом желании найти позитив в выступлении команды практически невозможно. Смартпресс представляет арифметику национальной сборной в отборочном цикле.

3 очка - столько набрала сборная Беларуси в квалификации ЧМ-2022. Это новый антирекорд для отборочных турниров к чемпионатам мира для национальной команды. До этого минимум было 4 очка в отборе к ЧМ-2014.

Кроме того, по набранным очкам сборная Беларуси входит в восьмерку худших команд турнира. Также по 3 очка набрали Литва и Казахстан, по 1 – Азербайджан, Молдова и Лихтенштейн, вообще без очков – Гибралтар, Сан-Марино. Можно, конечно, гордиться тем, что сборная Беларуси сыграла лучше Лихтенштейна. Но гордость сомнительная, особенно если учесть, что Андорра и Фарерские острова набрали больше очков.

7 матчей подряд – именно столько длится проигрышная серия сборной Беларуси в официальных матчах. И это антирекорд. Кроме того, с учетом поражения в товарищеском поединке с Азербайджаном, у команды – 8 проигрышей подряд. И это повтор антирекордной серии 1997 года.

Со счетом 8:0 закончился матч Бельгия – Беларусь. Это поражение стало самым крупным в истории национальной сборной нашей страны.

17 ударов в створ ворот соперников нанесла сборная Беларуси в 8 матчах. В среднем – 1 удар за 42 минуты матча. Даже сборные Андорры и Мальты били по воротам чаще!

24 гола пропустила сборная Беларуси в восьми матчах. В среднем – 3 гола за игру. И это тоже антирекорд для нашей команды на официальных турнирах. Если же взять европейские показатели в нынешней квалификации, то сейчас команда Беларуси делит пятое место со сборной Мальты в списке самых пропускающих команд. Хуже статистика только у Гибралтара, Сан-Марино, Лихтенштейна и Молдовы. Но все они провели уже по 9 матчей, а не восемь.

В 90-е годы белорусские болельщики считали сборную Эстонии значительно слабее белорусской. Сейчас эстонцы занимают 5-е место в отборочной группе, а белорусы – 6-е. В "нулевые" обыгрывали Уэльс и были в шоке от проигрыша Люксембургу. Сегодня Уэльс громит белорусов, а поражение от "люксов" никого не удивит – Люксембург занимает третье место в своей отборочной группе. Сейчас мы все еще сильнее (наверное) Сан-Марино и Гибралтара. Но надолго ли?
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