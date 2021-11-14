Мбаппе стал первым игроком сборной Франции с 1958 года, забивший 4 гола в одном матче
Сборная Франции в матче квалификации ЧМ-2022 разгромила Казахстан со счетом 8:0, а форвард французов Килиан Мбаппе в этой встрече оформил покер.
22-летний нападающий стал первым игроком Франции с 1958 года, забившим четыре гола в одном матче. Последний раз такое удавалось Жюсту Фонтену в матче против Западной Германии.
Французы набрали 15 очков и лидируют в группе Н, пишет Football.by. Они обеспечили себе путевку на ЧМ-2022 за тур до финиша. У Казахстана три очка и последнее, пятое место.
12:40 14/11/2021
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