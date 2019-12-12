Если хочешь быть здоров закаляйся!





Недавно Белорусская федерация легкой атлетики заинтриговала сообщением о запуске проекта по закаливанию путем воскресных пробежек. Причем первая состоится уже 14 ноября. Подробности о закал-пробежках читайте в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





Тренировки будут проходить в парке Победы. Начало в 11:00. Участники встречаются, переодеваются и оставляют вещи в манеже «Динамо» (ул. Даумана, 23). В декабре-январе планируется установка бани-бочки, где можно согреться после забега. Кроме того, желающие смогут окунуться в Свислочи. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.





Подробности о закал-пробеге мы узнали у организатора и тренера Сергея Зыкова. В феврале 2018 года минчанин установил необычный для Беларуси рекорд — преодолел дистанцию 42 км 195 м (марафон) бегом с голым торсом при температуре -2 °C.





— Пробежками с голым торсом занимаюсь много лет, — рассказал Сергей Александрович. — Такой вид закаливания популярен в России и скандинавских странах. У нас условия также позволяют тренироваться. Это даже эффективнее, чем обливания в душе холодной водой. Да и время пандемии подталкивает к тренировкам, которые повышают иммунитет и сопротивляемость организма к вирусам. Для наших пробежек не нужно специальных приспособлений, инвентаря. Вышел в легкой одежде — и вперед. Конечно, надо некоторое время поработать под руководством опытного специалиста, а затем можно продолжать самостоятельно. Ведь не каждый раз будет получаться примкнуть к нашей группе в воскресенье.





— Расскажите про свой опыт закал-пробежек.





— Занимаюсь с октября по февраль. Много лет не болею, ощущения самые замечательные. Сейчас выхожу на тренировки каждый день. Пока бегал в майке, а на этой неделе начал с голым торсом. Но делаю всё постепенно. С группой мы также начнем заниматься в легкой одежде. Советую взять с собой майки с длинным рукавом, шапку, бафф на шею, теплые шорты или штаны, кроссовки. И обязательно варежки, а не перчатки — руки очень мерзнут. Когда станет холоднее, рекомендую приобрести специальные нарукавники. Можно брать с собой кофту, чтобы пробежать в ней первые 500–700 м, а потом снять и повязать ее на поясе.





— Какую дистанцию предложите группе на первой тренировке?





— Мы разобьемся на три группы. Наименее подготовленная побежит 2 км, более опытные — 5 и 10 км. Я поведу команду на самую длинную дистанцию, мои помощники — на две другие. Возможно, кто-то на первой пробежке захочет снять майку. Предложу делать это по самочувствию. Темп бега будет невысоким, поэтому разминка перед началом дистанции необязательна. Наша команда планирует готовиться к декабрьским «Рождественским стартам», а также январскому «Крещенскому забегу». В регламенте этих турниров рекомендуется выступать с голым торсом. Думаю, к тому моменту наша группа будет готова.





— Как полагаете, придут люди на первую тренировку?





— Звонили немало, такой вид закаливания интересен. Уже записались более 20 человек. Причем еще трое во время беседы сообщили, что в ближайшее воскресенье не смогут, а потом обязательно присоединятся. Это здорово. Уверен, группа будет только прирастать. Возможно, примкнут и профессиональные спортсмены. Но для меня важнее, чтобы мы регулярно бегали.





— Участники смогут получить у вас консультацию по правильному питанию, подготовке к следующим закал-пробегам?





— Без проблем. Всем говорю, что здоровое питание — это необходимость. Во многих магазинах даже есть такие отделы. Плюс каши, творог, овощи, фрукты, курица, рыба. Побольше пить воды. За два часа перед тренировкой обязательно нужно перекусить, например овсянкой. Но не наедаться. С собой лучше взять термос с чаем или горячим питьем.





Даты проведения закал-пробежек:





14, 21, 28 ноября;

5, 12, 19 декабря;

2, 9, 23, 30 января;

6, 13, 20, 27 февраля.