Лоуренс Мазинг стал жертвой убийцы / twitter.com/tumisole









Убийство увидели более 200 человек, которые тренировались в тот день вместе с Лоуренсом. Мужчину застрелил вор, который пробрался в дом. Об этом пишет Gazeta.ua со ссылкой на Onet.





Трагедия произошла в четверг, 11 ноября, в городе Солсвилле, возле Претории. Мужчина в маске добил тренера выстрелом в голову.





"Как только этот человек вошел, я понял, что что-то не так. Я видел, как он сделал два выстрелы. Потом не мог спать всю ночь. Этот парень не пожалел, он просто убил Лоуренса самым холодным способом", - рассказал один из участников тренировки.





Полиция ЮАР ищет убийцу. Скорее всего, это был вор, который не ожидал, что хозяин дома.