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Уже на 6-й минуте матча в ворота гостей влетел сумасшедший гол от Николоса Лопеса, позже сделавшего дубль.





Игрок сам отобрал мяч, пишет Gazeta.ua, немного продвинулся вперед и неотразимо пробил.





В этом году "Тигрес" играл в финале клубного чемпионата мира, где минимально уступил мюнхенской "Баварии" – 0:1.