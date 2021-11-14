В чемпионате Мексики забили гол редкостной красоты
Мексиканский клуб "Тигрес", который занимает четвертую строчку таблицы чемпионата легко дома разобрался с аутсайдером "Хуаресом" – 3:0.
Фото: Reuters
Уже на 6-й минуте матча в ворота гостей влетел сумасшедший гол от Николоса Лопеса, позже сделавшего дубль.
Игрок сам отобрал мяч, пишет Gazeta.ua, немного продвинулся вперед и неотразимо пробил.
В этом году "Тигрес" играл в финале клубного чемпионата мира, где минимально уступил мюнхенской "Баварии" – 0:1.
10:42 14/11/2021
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