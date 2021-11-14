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В чемпионате Мексики забили гол редкостной красоты

Мексиканский клуб "Тигрес", который занимает четвертую строчку таблицы чемпионата легко дома разобрался с аутсайдером "Хуаресом" – 3:0.

Фото: Reuters

Уже на 6-й минуте матча в ворота гостей влетел сумасшедший гол от Николоса Лопеса, позже сделавшего дубль.

Игрок сам отобрал мяч, пишет Gazeta.ua,  немного продвинулся вперед и неотразимо пробил.

В этом году "Тигрес" играл в финале клубного чемпионата мира, где минимально уступил мюнхенской "Баварии" – 0:1.
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