После обвинений в адрес бывшего вице-премьера Китая перестала выходить на связь китайская теннисистка Шуай Пэн
Французская теннисистка, 59-я ракетка мира Ализе Корне в твиттере выразила обеспокоенность судьбой Шуай Пэн, которая недавно обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии.
После того, как китаянка сделала заявление, о ее местоположении ничего не известно, она полторы недели не выходит на связь.
"Не будем молчать. Где Шуай Пэн?" — написала Корне.
Она использовала хэштег #WhereIsPengShuai, под которым в последние дни появляются сообщения с требованиями разобраться в судьбе теннисистки.
Одно из таких сообщений ретвитнул обладатель карьерного Большого шлема в паре Николя Маю: "ВТА сделала очень большую ставку на Китай, но сейчас пора забыть о деньгах, проявить храбрость и запустить массовую кампанию в поддержку Шуай Пэн", цитирует Прессбол.
10:23 14/11/2021
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