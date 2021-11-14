



После того, как китаянка сделала заявление, о ее местоположении ничего не известно, она полторы недели не выходит на связь.





"Не будем молчать. Где Шуай Пэн?" — написала Корне.





Она использовала хэштег #WhereIsPengShuai, под которым в последние дни появляются сообщения с требованиями разобраться в судьбе теннисистки.





Одно из таких сообщений ретвитнул обладатель карьерного Большого шлема в паре Николя Маю: "ВТА сделала очень большую ставку на Китай, но сейчас пора забыть о деньгах, проявить храбрость и запустить массовую кампанию в поддержку Шуай Пэн", цитирует Прессбол.











